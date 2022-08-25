По его словам, необходимо провести спецоперацию во многих направлениях культуры.

Писатель Олег Рой заявил о необходимости провести спецоперацию в культуре. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам Роя, необходимо провести спецоперацию во многих направлениях культуры. Он считает, что в сфере книг, продовольствии и среди чиновников должны быть свои процессы. Также писатель заявил, что не собирается покидать Россию в такой тяжелый момент.

Мы должны даже в душе провести собственную спецоперацию по отношению к себе. Олег Рой, писатель

Ранее Олег Рой раскритиковал деятельность Константина Эрнста.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи