Писатель Олег Рой заявил о необходимости провести спецоперацию в культуре. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
По словам Роя, необходимо провести спецоперацию во многих направлениях культуры. Он считает, что в сфере книг, продовольствии и среди чиновников должны быть свои процессы. Также писатель заявил, что не собирается покидать Россию в такой тяжелый момент.
Мы должны даже в душе провести собственную спецоперацию по отношению к себе.
Олег Рой, писатель
Ранее Олег Рой раскритиковал деятельность Константина Эрнста.
Видео: YouTube / Эмпатия Манучи
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все