Олег Рой раскритиковал деятельность Константина Эрнста

По словам писателя, Эрнст является хорошим руководителем, но он не считает его профессионалом.

Писатель Олег Рой раскритиковал деятельность главы Первого Канала Константина Эрнста. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам Роя, Эрнст является хорошим руководителем, но он не считает его профессионалом. По мнению писателя, у главы Первого канала нет чувства ритма, стиля и такта. Рой подчеркнул, что этим должны заниматься другие люди.

Ранее Amazon представила трейлер сериала "Властелин Колец: Кольца власти".

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи