Лобода объяснила, почему выпускает русскоязычные песни

Украинская звезда заявила, что язык не принадлежит российским властям.

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что выпускать песни на русском языке выгоднее, так как аудитория для такого музыкального продукта будет шире. Своим мнением украинская артистка поделилась в интервью для британского телеканала BBC. Певица заметила, что не видит смысла осуждать человека только за то, на каком языке он говорит. Звезда заметила, что прежде всего нужно разобраться, что это за человек и какие идеи он продвигает.

Большая часть Украины говорит на русском языке. <...> Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке — так случилось. Светлана Лобода, исполнительница.

Напомним, что 8 декабря Светлана Лобода выпустила трек "Метелица" на русском языке. Эта композиция оказалась приурочена к Новому году. После анонса трека в социальных сетях украинцы упрекнули Светлану Лободу, заявив, что артистка симпатизирует специальной военной операции России на Украине. Еще ранее, 20 апреля 2022 года Светлана Лобода попала в список украинских культурных деятелей, которым запрещен въезд на территорию страны на 50 лет. Это решение принято в связи с критическими высказываниями в адрес российских властей и СВО.

Жигалова рассказала об ошибке Лободы, за которую её возненавидели на Украине.

Фото и видео: BBC News, Telegram / Хайлайт Новости