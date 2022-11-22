Жигалова рассказала об ошибке Лободы, за которую её возненавидели на Украине

Журналистка напомнила о конфликте с песней на украинском языке.

Российская блогер Алена Жигалова рассказала о "роковой ошибке" певицы Светланы Лободы (иноагент в РФ), за которую её возненавидели на территории Украины. В ходе ее авторской программы женщина отметила, что крупный скандал связан с неправильным исполнением песни на украинском языке. Также артистка допустила грубую ошибку в названии трека. К анализу композиуии даже подключались местные филологи, которые пришли к выводу о том, что звезда шоу-бизнеса совсем плохо владеет родным языком.

Попала Лобода по самые помидоры. Там подключился даже местный филолог, который сделал анализ речи. Он завил, что певица вообще не владеет своим родным языком. Алена Жигалова, блогер

Журналистка тнапомнила зрителям, что этот скандал неожиданно прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин, который принял решение встать на защиту Светланы Лободы и попросил не давить не нее. Он уточнил, что певица длительное время пела в России, поэтому пока не может перестроиться на другой язык.

Алена Жигалова посоветовала Верке Сердючке перевести свои хиты на украинский язык.

Фото и видео: YouTube / Super