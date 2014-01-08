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Алена Жигалова посоветовала Верке Сердючке перевести свои хиты на украинский язык

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Жигалова напомнила о недавнем инциденте с участием артиста на частном выступлении во Львове.

Журналистка Алена Жигалова посоветовала певцу Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, перевести свои хиты на украинский язык. Об этом она заявила в своем YouTube-шоу "Алена, блин!".

Жигалова напомнила о недавнем инциденте с участием артиста на частном выступлении во Львове. Данилко исполнил песню "Я не поняла" на русском языке. По словам журналистки, с сентября 2018 года во Львовской области ввели полный запрет на использование любого "русскоязычного культурного продукта".

Я бы посоветовала Данилко уже запомнить, в какой стране он находится, и постепенно переводить свои хиты на украинский язык. И вообще помнить, что он зарабатывает "гроши", а не "деньги".

Алена Жигалова, журналистка

Ранее мы сообщали, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Мейхер уехала в Германию.

Видео: YouTube / Super

Теги: алена жигалова, андрей данилко, верка сердючка, песни
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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