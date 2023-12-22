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Концерт Татьяны Булановой
Сегодня, 20:00
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Концерт Татьяны Булановой

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Музыкальный вечер пройдет на площадке Ibiza 17 мая. Начало в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Концерт легендарной Татьяны Булановой — Заслуженной артистки Российской Федерации.

Артистка исполнит песни "Не плачь", "Старшая сестра", "Только ты", "Ясный мой свет", "Мой сон", "Скажи мне правду, атаман" и многие другие...

Фото: Pxhere

 

Теги: концерт, музыка, песни, татьяна буланова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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