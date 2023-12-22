Концерт Татьяны Булановой

Музыкальный вечер пройдет на площадке Ibiza 17 мая. Начало в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Концерт легендарной Татьяны Булановой — Заслуженной артистки Российской Федерации. Артистка исполнит песни "Не плачь", "Старшая сестра", "Только ты", "Ясный мой свет", "Мой сон", "Скажи мне правду, атаман" и многие другие... Фото: Pxhere