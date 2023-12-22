Концерт Татьяны Булановой

Концерт легендарной Татьяны Булановой — Заслуженной артистки Российской Федерации.
Артистка исполнит песни "Не плачь", "Старшая сестра", "Только ты", "Ясный мой свет", "Мой сон", "Скажи мне правду, атаман" и многие другие...
Фото: Pxhere
Музыкальный вечер пройдет на площадке Ibiza 17 мая. Начало в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.
Концерт легендарной Татьяны Булановой — Заслуженной артистки Российской Федерации.
Артистка исполнит песни "Не плачь", "Старшая сестра", "Только ты", "Ясный мой свет", "Мой сон", "Скажи мне правду, атаман" и многие другие...
Фото: Pxhere
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