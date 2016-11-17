Премьера феерического шоу "Слово Музыканта" от Another-orchestra.ru. Это шоу, где каждый, при желании сможет проявить себя и спеть на широкую аудиторию любимые русских хиты 80-90-х годов.
Здесь найдет применение себе каждый. Кто-то может просто слушать, кто-то танцевать, кто-то петь! Правил просто нет!
Прозвучат хиты групп "Ласковый май", "Мираж", "Кино", стильные треки Басты и Аигел и других в исполнении кавер-группы и музыкантов, играющих на классических музыкальных инструментах. За голоса отвечают одни из лучших актеров и вокалистов современного Питера.
Фото: предоставлено организатором
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