Шоу пройдет 14 июня на площадке Aurora Concert Hall. Начало в 20:00. Для посетителей старше 12 лет.

Премьера феерического шоу "Слово Музыканта" от Another-orchestra.ru. Это шоу, где каждый, при желании сможет проявить себя и спеть на широкую аудиторию любимые русских хиты 80-90-х годов.



Здесь найдет применение себе каждый. Кто-то может просто слушать, кто-то танцевать, кто-то петь! Правил просто нет!



Прозвучат хиты групп "Ласковый май", "Мираж", "Кино", стильные треки Басты и Аигел и других в исполнении кавер-группы и музыкантов, играющих на классических музыкальных инструментах. За голоса отвечают одни из лучших актеров и вокалистов современного Питера.

Фото: предоставлено организатором



