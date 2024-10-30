Лобода согласна петь для россиян за рубежом за 19 млн рублей

Помимо оплаты, организаторам придется оформить визы для певицы и всей ее команды.

Украинская певица Светлана Лобода готова выступить на закрытом мероприятии за рубежом, где будут присутствовать россияне. Гонорар за такое выступление составит €200 тыс. (около 19 млн рублей), рассказал РИА Новости источник в окружении исполнительницы.

При этом Лобода выдвинула условие, что бы заказчики были резидентами страны, где оно пройдет. Помимо оплаты, организаторам нужно будет оформить визы для певицы и всей ее команды.

Несмотря на то что Светлана Лобода с началом спецоперации сбежала из страны, она продолжает выпускать песни на русском языке. Свои социальные сети украинка также ведет преимущественно на русском.

Однако на концертах украинская певица часто высказывается в негативном ключе в адрес российской власти. На одном из своих концертов она выгнала зрительницу, которая отказалась осудить России.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)