Жителям Петербурга покажут мультимедийное шоу "Классика в темноте"

Произведения классической музыки соединятся с космическими видами в Планетарии №1.

Жителям Петербурга покажут фантастическое мультимедийное шоу "Классика в темноте". Шедевры классической музыки соединятся с космическими видами в Планетарии №1 на набережной Обводного канала. Удивительным представлением можно будет насладиться уже через неделю.

В рамках проекта "Классика в темноте" состоятся четыре концерта — 7 и 28 марта, 30 апреля и 30 мая. В музыкальную программу войдут произведения Вивальди, Бородина, Делиба, Баха, Нино Рота, Эрика Сати и других известных композиторов.

Под звуки классической музыки на куполе Планетария развернутся 360-градусные картины, в которой красочные панорамы Петербурга соединятся с космическими видами.

Ранее мы писали, что в Петербург прилетел Дидье Маруани.

Фото: ВКонтакте / "Классика в темноте"