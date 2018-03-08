В Петербург прилетел Дидье Маруани

Днем 1 марта в Петербург прилетел лидер группы Space Дидье Маруани. Самолет вместе с французским музыкантом на борту прибыл в Пулково из Краснодара. Об этом сообщают городские СМИ.
В аэропорту француза встречали фанаты. Артист с радостью раздавал всем желающим автографы.
Французский музыкант, композитор и клавишник Дидье Маруани выступит в Петербурге 2 марта. Лазерное шоу Didier Marouani and Space создано к 40-летию группы. После концерта группа сразу же отправится в Москву.
Ранее мы писали, что 13 апреля состоится праздничный концерт музыки Иоганна Штрауса "Весенние голоса".
Фото: Википедия / Sebmarouani
Оставить комментарий