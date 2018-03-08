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В Петербург прилетел Дидье Маруани
Сегодня, 16:59
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Alena_Zinovieva

В Петербург прилетел Дидье Маруани

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В Пулково музыканта встречали фанаты.

Днем 1 марта в Петербург прилетел лидер группы Space Дидье Маруани. Самолет вместе с французским музыкантом на борту прибыл в Пулково из Краснодара. Об этом сообщают городские СМИ.

В аэропорту француза встречали фанаты. Артист с радостью раздавал всем желающим автографы.

Французский музыкант, композитор и клавишник Дидье Маруани выступит в Петербурге 2 марта. Лазерное шоу Didier Marouani and Space создано к 40-летию группы. После концерта группа сразу же отправится в Москву.

Ранее мы писали, что 13 апреля состоится праздничный концерт музыки Иоганна Штрауса "Весенние голоса".

Фото: Википедия / Sebmarouani

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Теги: группа space, дидье маруани, концерт спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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