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Концерт группы U.N.K.L.E.
Сегодня, 19:00
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Lolita.Dubovik98

Концерт группы U.N.K.L.E.

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В новом клубе МОРЗЕ выступит легендарная британская группа

Джеймс Лавель, создатель музыкального проекта U.N.K.L.E., долгие годы искал неповторимый стиль звучания. Сейчас музыка группы - это соединение хауса, рока, трип-хопа. На живых шоу удаётся прочувствовать всю апокалиптическую атмосферу группы, которая погружает слушателя в транс и наполняет всевозможными эмоциями

U.N.K.L.E. в разные годы сотрудничал с Тимом Голдсуорси, Пабло Клементсом и другими музыкантами и креативными компаниями. 25 октября он выступит перед петербургскими зрителями в новом клубе МОРЗЕ в порту Севкабель

Адрес: Севкабель Порт, клуб МОРЗЕ, Кожевенная линия, д. 40

Возрастные ограничения: 16+

Цена билета: от 1800 рублей

Фото: FMLY Agency/ U.N.K.L.E.

 

 

Теги: концерт спб
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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