Концерт "Петербург Андрея Петрова"

В БКЗ "Октябрьский" состоится концерт, посвящённый Андрею Петрову, музыкальному символу города

Всё творчество композитора Андрея Петрова пронизано любовью к городу на Неве. При жизни выше всех наград Петров ценил звание почётного гражданина Петербурга. Его музыка - это голос города, она дополняет Петербург и придаёт ему особую атмосферу

В концерте памяти композитора примут участие Народные артисты России Светлна Крючкова, Олег Погудин, Николай Мартон и многие другие. Уникальность концерта в том, что второе отделение пройдёт в виде своеобразного баттла между музыкальными коллективами. Исполнять известные произведения Петрова в авторской обработке будут оркестр "Таврический", "Jazz Philharmonic Orchestra", ансамбль "MarimbaMix"

Адрес: Лиговский просп.,6, м. Площадь Восстания, м. Маяковская, м. Чернышевская

Возрастные ограничения: 6+

Цена билета: от 300 рублей

Фото: БКЗ/ Петербург Андрея Петрова