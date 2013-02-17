Концерт "Киношлягеры Андрея Петрова" состоится 9 ноября в Доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Филармония для детей и молодежи приглашает жителей и гостей Петербурга на концерт "Киношлягеры Андрея Петрова". Прозвучат мелодии советского кинематографа в исполнении оркестра под руководством Михаила Голикова.

В программе – песни из знаменитых советских картин режиссеров Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. В их числе "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Человек-амфибия", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Петербургские тайны", "Старая-старая сказка". Билеты доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия