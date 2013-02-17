Филармония для детей и молодежи приглашает жителей и гостей Петербурга на концерт "Киношлягеры Андрея Петрова". Прозвучат мелодии советского кинематографа в исполнении оркестра под руководством Михаила Голикова.
В программе – песни из знаменитых советских картин режиссеров Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. В их числе "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Человек-амфибия", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Петербургские тайны", "Старая-старая сказка". Билеты доступны по ссылке.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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