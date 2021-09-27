Наталия Петрова рассказала о начале отношений с великим композитором

Петрова познакомилась со своим будущим супругом Андреем Петровым на первом курсе Ленинградской консерватории.

Музыка советского и российского композитора Андрея Петрова знакома зрителям по таким отечественным фильмам, как: "Служебный роман", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс" и не только. Но у каждого творца есть своя муза – ею была супруга композитора Наталия Петрова. В свой юбилей она рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" о начале отношений с Андреем Петровым.

Наталия Петрова познакомилась со своим будущим супругом на первом курсе Ленинградской консерватории. Она вспоминает, ей дали комсомольское задание – отвлечь молодого человека от одиночества. На одном из занятий она получила записку, в которой было написано: "Наташа, из всех девочек нашего курса ты Андрею нравишься больше всех". Их совместная история началась на демонстрации, где они оказались в одной колонне, в одном ряду. После чего они оторвались и пошли в другом направлении. История продлилась 55 лет.

По словам Петровой, она знала, но не чувствовала, что живет с великом человеком, поскольку Андрей Петров был застенчивым, добрым и отзывчивым человеком. Ему всегда было интересно послушать мнение супруги по поводу своих произведений. Наталия Петрова преподавала в детской музыкальной школе, работала автором в телевизионном журнале "Музыкальный вестник", а также являлась редактором в академической капелле имени Глинки.

Фото: ВКонтакте / Фонд Андрея Петрова