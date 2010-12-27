Концерт Нурминского

Молодой исполнитель в стиле хип-хоп выступит на сцене Aurora Concert Hall

Альберт Шарафутдинов, настоящее имя певца, взял свой псевдоним по названию посёлка Нурма, в котором он родился. Нурминский - обыкновенный парень, который вернул в моду пацанский дворовой рэп. Казалось бы, это уже не вернётся, жизнь стала другой и всё вокруг изменилось. А Нурминский превращает банальные стереотипы в истории, которым по-настоящему веришь

На сцене Aurora Concert Hall Нурминский исполнит такие песни, как Ауфф, Мент на меня газует, Мама вылечи, и другие хиты, принёсшие популярность рэперу

Адрес:Пироговская наб., 5/2, м. Горьковская, м. Площадь Ленина

Возрастное ограничение: 16+

Цена билета: 900 рублей

Фото: peoples.ru/ Нурминский