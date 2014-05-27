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Netflix представил трейлер документалки о женщинах в хип-хопе

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Премьера назначена на 9 августа.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документалки о женщинах в хип-хопе. Проект выйдет под названием Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop.

В четырех эпизодах расскажут истории знаменитых женщинах из индустрии хип-хопа, которые повлияли на жанр. Зрители увидят таких личностей, как Куин Латиф, Роксана Шанте, Ра Дигга и другие. Также прозвучат комментарии журналистов и руководителей звукозаписывающих компаний. Премьера сериала назначена на 9 августа.

Ранее Netflix опубликовал трейлер документального сериала "Депп против Херд".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, документальный сериал, трейлер, хип-хоп
Категории: Лента новостей, Культура,

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