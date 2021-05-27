В Петербурге 20 августа пройдет хип-хоп шоу Untitled

Каждое выступление артистов будет сопровождаться интерактивными декорациями.

В Петербурге 20 августа на площадке Temple of Deer пройдет первое интерактивное шоу )|( : Untitled.

Зрители фестиваля увидят беспрерывное трехчасовое шоу при участии главных хитмейкеров страны – на сцену с интерактивными декорациями выйдут OG Buda, Gone. Fludd, SQWOZ BAB, Thomas Mraz, Blago White, Cakeboy и Iroh. Падающий снег и спецэффекты: выступления большинства хедлайнеров будут сопровождаться тематическими декоративными элементами, в создании которых принимали участие сами артисты.

Шоу пройдет на мультимедийной концертной площадке нового поколения Temple of Deer, которая совмещает в себе андеграундный клуб со светодиодными экранами и мощной акустической системой.

Фестиваль )|( : Untitled организован в поддержку первого в мире токенизированного полнометражного фильма "Монолит", в съемках которого уже приняли участие Thomas Mraz, Blago White и Hofmannita.

Фото: предоставлены организатором