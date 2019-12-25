В новом пространстве "Temple of deer" 28 мая пройдет концерт электронной музыки

Арт-квартал начнет полностью функционировать в 2022 году.

Вторую очередь арт-квартала "Temple of Deer" на Арсенальной набережной запустят в 2022 году. Территория бывшего завода "Арсенал" превратится в полноценный многофункциональный общественный квартал.

На данный момент уже построен концертный комплекс на 5 тыс. зрителей, андеграунд-клуб в мансарде, пространство для проведения культурных мероприятий различного уровня. В будущем появится открытая фестивальная зона, фуд-маркет, спа-комплекс. Пространство будет заниматься участок в 25 тыс. "квадратов", не считая уличной зоны.

В ходе реконструкции была полностью сохранена и укреплена кирпичная кладка середины XIX века. Во время работ по приспособлению бывших корпусов завода был найден исторический тоннель. Посетители также смогут попасть в него.

Арсенальная набережная — это фасад района, и мы надеемся, что в ближайшие пять лет он преобразится. Что здесь будет много туристов, будет кипеть жизнь, будут рестораны и бары, концерты и другие культурные события. сказал глава Калининского района Василий Пониделко.

Завтра, 28 мая, в честь Дня города в пространстве состоится концерт электронной музыки. Одним из исполнителей станет Nina Kraviz.

Фото: Алексей Смагин