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В новом пространстве "Temple of deer" 28 мая пройдет концерт электронной музыки
Сегодня, 9:05
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В новом пространстве "Temple of deer" 28 мая пройдет концерт электронной музыки

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Арт-квартал начнет полностью функционировать в 2022 году.

Вторую очередь арт-квартала "Temple of Deer" на Арсенальной набережной запустят в 2022 году. Территория бывшего завода "Арсенал" превратится в полноценный многофункциональный общественный квартал. 

На данный момент уже построен концертный комплекс на 5 тыс. зрителей, андеграунд-клуб в мансарде, пространство для проведения культурных мероприятий различного уровня. В будущем появится открытая фестивальная зона, фуд-маркет, спа-комплекс. Пространство будет заниматься участок в 25 тыс. "квадратов", не считая уличной зоны. 

В ходе реконструкции была полностью сохранена и укреплена кирпичная кладка середины XIX века. Во время работ по приспособлению бывших корпусов завода был найден исторический тоннель. Посетители также смогут попасть в него. 

Арсенальная набережная — это фасад района, и мы надеемся, что в ближайшие пять лет он преобразится. Что здесь будет много туристов, будет кипеть жизнь, будут рестораны и бары, концерты и другие культурные события.

сказал глава Калининского района Василий Пониделко. 

Завтра, 28 мая, в честь Дня города в пространстве состоится концерт электронной музыки. Одним из исполнителей станет Nina Kraviz. 

Фото: Алексей Смагин

Теги: temple of deer, арт-квартал, концерт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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