На Арсенальной набережной нашли исторический тоннель

Подземный тоннель обнаружили на Арсенальной набережной, на территории будущего арт-квартала Temple of Deer.

В Петербурге строители нашли уникальный исторический тоннель во время работ по приспособлению бывших корпусов завода "Арсенал". Об этом со ссылкой на инвестиционную компанию Placebo/25 сообщил "РБК Петербург".

Подземный тоннель обнаружили на Арсенальной набережной, на территории будущего арт-квартала Temple of Deer. Тоннель планируют открыть для посетителей в следующем году, по нему можно будет добраться до зданий арт-пространства прямо под автомобильной дорогой.

Инвестиционная компания уверяет, что сохранит "историческую аутентичность здания", то есть, комплекс построек завода "Арсенал". Здания находятся под охраной КГИОП.

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Фото: Instagram/ @prlook.ru