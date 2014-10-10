Городские активисты пытаются остановить снос "Кушелевского холодильника"

В Петербурге начали сносить корпусы бывшего завода "Петрохолод" в конце Полюстровского проспекта. Градозащитники сомневаются, законно ли ликвидировать здание "холодильника", построенного в 1930-е годы.
Петербуржцы обратились в КГИОП, поскольку уверены, что корпус можно признать объектом культурно-исторического наследия. Пока ведомство рассматривает заявку (поданную 18 февраля), здание сносить нельзя. Однако к Полюстровскому проспекту, 87, уже подогнали тяжелую технику. Отмечается, что от "холодильника" осталось две трети. Ко всему прочему, определить, кто именно занимается сносом, невозможно – на месте работ нет информационных щитов.
"Кушелевский холодильник" в советское время принадлежал Росмясомолторгу и играл важную роль во время блокады, потому как там хранили запасы продовольствия.
Ранее мы писали, что на Полюстровском проспекте приступили к сносу здания хладокомбината, работавшего в блокаду.
Фото: vk.com/kanoner
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