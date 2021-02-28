На Полюстровском проспекте приступили к сносу здания хладокомбината, работавшего в блокаду

Здание было построено в 1939 году.

На Полюстровском проспекте приступили к сносу здания хладокомбината "Холодильник № 6", работавшего в блокаду. Об этом 28 февраля сообщил портал 78.ru.

Однако СМИ выяснило, что здание хладокомбината накануне признали объектом, который обладает признаками объекта культурного наследия. Здание не должны сносить, пока комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не примет решение о внесении в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Сам комитет отметил, что поступившее заявление должны рассмотреть в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации заявления. По истечении указанного срока специалисты решат, включать ли здание в перечень выявленных объектов культурного наследия или нет.

В Петербурге продлили мораторий на снос киосков и ларьков до конца 2021 года.

Фото: Канонер | Как меняется Петербург / ВКонтакте