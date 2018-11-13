В Петербурге продлили мораторий на снос киосков и ларьков до конца 2021 года

Об этом договорились губернатор Петербурга Александр Беглов и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В пятницу, 19 февраля, на рабочей встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым обсуждалась экономическая ситуация в городе. Об этом сообщили в Смольном.

Так, к примеру, был продлен мораторий на снос нестационарных торговых объектов, если их владельцы не нарушают закон, до конца текущего года. Также Титов отметил, что снятие коронавирусных ограничений в отношении бизнеса работает с некоторым опережением, что положительно сказывается на экономике.

Губернатор, в свою очередь, выразил благодарность Титову за помощь городу во время пандемии и за принятые федеральные меры поддержки предпринимателей. С их учетом принимались три региональных пакета помощи бизнесу на 21,2 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что Смольный выделил на антикризисную поддержку бизнеса 2,1 млрд рублей.

Фото: Смольный