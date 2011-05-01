Смольный поручил отремонтировать тоннель на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной

Губернатор поручил капитально отремонтировать пешеходный тоннель на Савушкина и Яхтенной в Петербурге.

Губернатор Петербурга подписал распоряжение о ремонте пешеходного тоннеля на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной, расположенного неподалеку от Лахты. Решение было принято после обращения жителей Приморского района, которые подчеркнули необходимость улучшения состояния подземного сооружения. Ремонт призван обеспечить безопасное и комфортное перемещение пешеходов, включая маломобильные категории граждан, а также повысить доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры в этом районе.

Тоннель построили в 1994 году, и за десятилетия эксплуатации его конструктивные элементы износились. Рядом с ним находятся значимые городские объекты, такие как Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Лахта Центр и стадион "Газпром Арена", что делает его важной частью городской транспортной сети. Власти города отмечают, что обновление подземного перехода улучшит не только безопасность, но и визуальное восприятие пространства, а также создаст удобные условия для пешеходов.

По поручению губернатора работы по ремонту тоннеля должны завершить с последующим докладом о проделанной работе в ноябре 2026 года.

Фото: Piter.tv