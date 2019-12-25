Смольный наградит губернатора и экс-глав Петербурга почетным знаком за заслуги в международном сотрудничестве

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградит себя и ещё восьмерых чиновников (в их число вошли бывшие главы города – Георгий Полтавченко и Валентина Матвиенко) почетным знаком "За особые заслуги в области международного сотрудничества Санкт-Петербурга". Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

Также почетный знак получат председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев, председатель правления региональной общественной организации "Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества" Маргарита Мудрак, замдиректор по общим вопросам Эрмитажа Александр Прохоренко, вице-премьер кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов, начальник управления внешних связей аппарата мэрии Еревана Давид Геворгян и председатель совета директоров "Российского союза строителей" Владимир Яковлев. Контролировать выполнение постановления будет сам Беглов.

Ранее мы писали, что в Смольном наградили петербургских реставраторов.

Фото: Piter.tv