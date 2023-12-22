Два съезда на ЗСД закроют в связи с работами на Витебской развязке

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

В Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в связи с работами на Витебской развязке временно закроют некоторые съезды, сообщает пресс-служба АО "Западный скоростной диаметр".

Так, с 23:00 9 мая до 06:00 10 мая будет закрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД (Юг). Кроме того, с 23:00 10 мая до 06:00 11 мая будет закрыт съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении со стороны набережной реки Екатерингофки.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки на ЗСД высыпали 32 тонны противогололедных материалов.

Фото: Piter.TV