За сутки на ЗСД высыпали 32 тонны противогололедных материалов

За последние сутки службы эксплуатации ЗСД использовали 32 тонны противогололедных материалов, что соответствует обычному, не слишком снежному, зимнему дню. Погодные условия не повлияли на статистику ДТП на дороге. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы".
С началом вчерашнего снегопада на линию вышли семь больших эксплуатационных машин с зимним навесным оборудованием. В первую очередь внимание было уделено съездам с магистрали, особенно криволинейным участкам дороги. За сутки было выполнено два полных круга противогололедной обработки, а наиболее сложные участки обрабатывались дополнительно.
Вся зимняя техника и противогололедные материалы хранятся на эксплуатационных базах даже летом.
Ранее мы сообщили о том, что две полосы перекроют на КАД в районе развязки с Софийской улицей.
Фото: Piter.TV
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