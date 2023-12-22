МИД РФ осудил решение Берлина запретить 8 и 9 мая символику ВОВ

Мария Захарова прокомментировала попытку ФРГ не дать людям отметить День Победы.

Российское внешнеполитическое ведомство осудило решение властей Берлина запретить 8 и 9 мая памятную символику Великой Отечественной войны и времен Советского Союза и современной историей России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница призвала иностранных коллег из европейской страны отменить запрет и прекратить переписывание исторических событий под собственные нужды.

Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное. Историю не перепишешь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала обвинения в адрес РФ в поджоге складов в Лондоне голословными.

Фото и видео: МИД России