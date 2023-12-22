В МИД РФ напомнила о бездоказательности обвинений со стороны Великобритании.

Власти из Соединенного королевства и затеяли очередную нелепую провокацию, бездоказательно обвинив Кремль в недавних поджогах складов, произошедших на окраине Лондона. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница подчеркнула, что подобные провокационные материалы в западных СМИ используются в качестве очередного залпа в информационной войне, развязанной недружественными государствами и конкретно лиц с Даунинг-стрит против Москвы.

Это уже не первый раз, когда подобные инсинуации, распространяемые с подачи местных спецслужб и СМИ, используются британским официозом для попыток списать собственные внутриполитические просчеты, в данном случае в борьбе с преступностью, на мифическую российскую угрозу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России обратили внимание на то, что упомянутые обвинения абсурдны и бездоказательны. Мария Захарова отметила, что можно назвать уже ставшей характерной чертой для британских СМИ утверждения о некой связи поджогов с российским государством. По сведениям от МИД РФ, речь идет о намеренной дезинформацией. Москва призвала Лондон прекратить разгонять очередную антироссийскую истерику, так как Россия не осуществляет и не поощряет диверсий против объектов гражданской инфраструктуры.

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Фото и видео: МИД России