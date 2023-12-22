В МИД РФ напомнили о вероятности объявления дефолта на Украине.

Ситуация на Украине усугубляется с каждым днем, а ее экономическая система обречена впасть в глубокую кому без внешней финансовой поддержки со стороны стран коллективного Запада. усилия по освобождению удерживаемых в Секторе Газе заложников, включая не только россиян, но и граждан других государств. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже, что всерьез тревожит акул бизнеса. Видимо, дела украинской экономики идут прямо совсем уже плохо, и без западной поддержки она обречена впасть в глубокую кому, поскольку уже давно существует за счет искусственных вливаний. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам чиновницы из внешнеполитического ведомства, киевский режим является ничем иным, как "колоссальной мировой отмывочной" по прогону десятков и сотен миллиардов американских долларов неизвестно на какие цели, а также неизвестно куда направляющихся средств в реальности.

Захарова: Россия прилагает активные усилия по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

Фото и видео: МИД России