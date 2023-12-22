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Захарова: Россия прилагает активные усилия по освобождению удерживаемых в Газе заложников

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В МИД РФ оценили обстановку, сложившуюся на Ближнем Востоке.

Россия прилагает активные усилия по освобождению удерживаемых в Секторе Газе заложников, включая не только россиян, но и граждан других государств. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Подтверждаем необходимость, наряду с усилиями по преодолению острой фазы кризиса, приступить к созданию условий для налаживания прямого диалога между палестинцами и израильтянами по всему комплексу вопросов окончательного статуса.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала вмешательством в дела РФ заявления Киева о якобы нелегитимности Путина.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, заложники, мария захарова, мид, сектор газа, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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