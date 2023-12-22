Захарова: Россия прилагает активные усилия по освобождению удерживаемых в Газе заложников

Россия прилагает активные усилия по освобождению удерживаемых в Секторе Газе заложников, включая не только россиян, но и граждан других государств. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Подтверждаем необходимость, наряду с усилиями по преодолению острой фазы кризиса, приступить к созданию условий для налаживания прямого диалога между палестинцами и израильтянами по всему комплексу вопросов окончательного статуса.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова назвала вмешательством в дела РФ заявления Киева о якобы нелегитимности Путина.
Фото и видео: МИД России
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