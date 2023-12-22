Захарова назвала вмешательством в дела РФ заявления Киева о якобы нелегитимности Путина

В МИД РФ оценили реакцию МИД Украины на инаугурацию Владимира Путина.

Высказывания должностных лиц из киевского режима, ставящие под сомнение легитимность избрания российского президента Владимира Путина, подготовлены при участии стран коллективного Запада и являются незаконной попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала СМИ очередное "оторванное от действительности" заявление украинского внешнеполитического ведомства, связанное с инаугурацией главы РФ. Спикер пояснила, что основной посыл заключается в том, чтобы "поставить под сомнение легитимность и демократичность избрания президента РФ".

Это очередная грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России