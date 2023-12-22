Захарова назвала вмешательством в дела РФ заявления Киева о якобы нелегитимности Путина

Высказывания должностных лиц из киевского режима, ставящие под сомнение легитимность избрания российского президента Владимира Путина, подготовлены при участии стран коллективного Запада и являются незаконной попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала СМИ очередное "оторванное от действительности" заявление украинского внешнеполитического ведомства, связанное с инаугурацией главы РФ. Спикер пояснила, что основной посыл заключается в том, чтобы "поставить под сомнение легитимность и демократичность избрания президента РФ".
Это очередная грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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