В память о жертвах теракта в Петербурге приспустили государственные флаги

Александр Беглов рассказал о решении Оперштаба города.

Днем 23 марта власти Петербурга объявили траур по жертвам теракта, произошедшего накануне на территории подмосковного комплекса "Крокус Сити Холл". Губернатор северной столицы России Александр беглов уточнил, что на всех государственных учреждениях города сегодня будут приспущен федеральный триколор. В частности, такое решение принято в отношении флагов, украшающих Смольный, Законодательное собрание, Невскую ратушу и другие правительственные здания. Дополнительно в память о жертвах трагедии в Красногорске на рекламных щитах, в общественном транспорте транслируются горящие свечи. В связи с ситуацией в субботу и воскресенье власти отменили развлекательные и увеселительные мероприятия.

Решением Оперативного штаба отменены... в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки. Александр Беглов, глава региона

В столичных храмах в субботу помолятся о погибших в теракте в Подмосковье.

Фото и видео: Telegram / Александр Беглов