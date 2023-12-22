В столичных храмах в субботу помолятся о погибших в теракте в Подмосковье

Александр Волков сообщил о реакции православных на теракт в Подмосковье.

Духовенство и прихожане столичных храмов и религиозных объектов по стране в субботу, утром 23 марта во время богослужения будут молиться о выздоровлении пострадавших и упокоении погибших, ставших жертвами трагедии в красногорском "Крокус Сити Холле". Соответствующее заявление сделал журналистам председатель информационной комиссии Московской городской епархии Российской православной церкви (РПЦ), священник Александр Волков.

Совершается первая полная литургия после первой недели Великого поста. Будут молиться о выздоровлении пострадавших, об упокоении усопших, об укреплении родственников, о врачах, пожарных, военных, о всех, кто сейчас принимает участие.... Александр Волков в комментарии ТАССу

У православных верующих в понедельник наступил Великий пост. В субботу РПЦ отмечает память великомученика Феодора Тирона.

Белый дом утверждает, что Киев не причастен к трагедии в "Крокус сити холле".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости