Три маршрута общественного транспорта усилят во время реконструкции "Фрунзенской"

Ожидается, что основной поток пассажиров перераспределится в направлении станции "Технологический институт", а также на станции "Московские ворота", "Балтийская" и "Обводный канал".

На время реконструкции станции метро "Фрунзенская" будет обеспечена перевозка пассажиров наземным общественным транспортом, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Закрытие "Фрунзенской" на реконструкцию запланировано на 1 июня. В рамках реконструкции будет проведена обновление вестибюля станции с полной заменой эскалаторов и созданием Единого диспетчерского центра метрополитена. Реконструкция продлится около трёх лет. Ожидается, что основной поток пассажиров перераспределится в направлении станции "Технологический институт", а также на станции "Московские ворота", "Балтийская" и "Обводный канал".

Для удобства пассажиров будет усилено движение автобусного маршрута № 50 и троллейбусных маршрутов № 15 и 17. Таким образом, совокупный интервал движения на Московском проспекте у станции метро "Фрунзенская" в оба направления в часы пик составит 2-3 минуты. Станцию метро "Фрунзенская" обслуживают шесть маршрутов наземного общественного транспорта: автобусы № 50, 65, 225 и 263, а также троллейбусы № 15 и 17. В будние дни на этих маршрутах задействовано более 80 транспортных средств, а в выходные — свыше 65.

Ранее мы сообщили о том, что опубликованы фотографии будущего автовокзала у станции "Купчино".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга