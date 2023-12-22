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Захарова назвала отзыв ФРГ посла из РФ для консультаций очередным недружественным шагом

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В МИД России прокомментировали дипломатические решения, принимаемые Берлином в адрес Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало отзыв Германией своего посла из Москвы для проведения консультаций в Берлине очередным недружественным шагом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Не более чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних связей. Вся ответственность за это лежит на германской стороне.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: германия, мария захарова, мид, посол
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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