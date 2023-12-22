Захарова назвала отзыв ФРГ посла из РФ для консультаций очередным недружественным шагом

В МИД России прокомментировали дипломатические решения, принимаемые Берлином в адрес Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало отзыв Германией своего посла из Москвы для проведения консультаций в Берлине очередным недружественным шагом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Не более чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних связей. Вся ответственность за это лежит на германской стороне. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ осудил решение Берлина запретить 8 и 9 мая символику Великой Отечественной войны.

Фото и видео: МИД России