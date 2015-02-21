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В Смольном наградили петербургских реставраторов
Сегодня, 18:29
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В Смольном наградили петербургских реставраторов

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Награждение приурочено к профессиональному Дню реставратора.

В Смольном наградили петербургских реставраторов в честь профессионального праздника, который отмечается 1 июля

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Северная столица – первый город в России, где учреждены День реставратора и знак "Почетный реставратор Санкт‑Петербурга". Кроме того, власти города вручают специалистам премии городского правительства "За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт‑Петербурге". 

Ежегодно архитекторы, художники, скульпторы, позолотчики и другие работники сферы получают знак "Почетный реставратор Санкт‑Петербурга" за вклад в сохранении культурного наследия.

Ранее мы писали, что в Петербурге началась реставрация памятника "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора".

Фото: gov.spb.ru

Теги: награждение, реставраторы, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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