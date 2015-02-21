Награждение приурочено к профессиональному Дню реставратора.

В Смольном наградили петербургских реставраторов в честь профессионального праздника, который отмечается 1 июля.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Северная столица – первый город в России, где учреждены День реставратора и знак "Почетный реставратор Санкт‑Петербурга". Кроме того, власти города вручают специалистам премии городского правительства "За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт‑Петербурге".

Ежегодно архитекторы, художники, скульпторы, позолотчики и другие работники сферы получают знак "Почетный реставратор Санкт‑Петербурга" за вклад в сохранении культурного наследия.

Ранее мы писали, что в Петербурге началась реставрация памятника "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора".

Фото: gov.spb.ru