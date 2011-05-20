В Петербурге началась реставрация памятника "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора"

В этом году на реставрационные работы выделено 113,7 млн. руб из городского бюджета.

В Петербурге началась реставрация памятника федерального значения "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора", который расположен на Никольской площади. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в четверг, 10 июня.

В настоящий момент подрядчик завершает работы по установке строительных лесов и приступает к расчистке фасадов здания. Председатель КГИОП Сергей Макаров заявил, что власти города планируют завершить реставрацию к концу 2022 года.

Протоиерей, настоятель Николо-Богоявленского Морского собора о. Богдан Сойко рассказал, что пришлось провести обследование и собрать необходимую документацию, чтобы начать реставрацию колокольни. Известно, что в последний раз капитальная реставрация осуществлялась в 1956 году.

Реставратор первой категории Петр Щедрин отметил, что в проектной документации можно обнаружить множество скрытых конструктивных особенностей, которые стоит учитывать.

В настоящий момент штукатурные и красочные слои имеют разрушения, а деревянные элементы наполовину рассохлись и растрескиваются.

Элементы лепного декора – капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент – сильно загрязнены, нарушена пластика лепного декора. В различной степени сохранности находятся факелы-светильники на фасадах, – говорится в сообщении.

Кроме того, покрытие купола и главки совсем не защищает от дождей и снега. Также специалистам предстоит расчистить и перебрать кладку камней крыльца.​

Ранее мы писали, что к концу этого года завершится реставрация фасадов зданий на улице Зодчего Росси.

Фото: kgiop.ru