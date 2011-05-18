К концу этого года завершится реставрация фасадов зданий на улице Зодчего Росси

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на реставрационные работы выделено более 240 млн. рублей из городского бюджета.

К концу этого года завершится реставрация фасадов зданий Академии Русского балета имени Вагановой и бывшего Министерства народного просвещения на улице Зодчего России. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на реставрационные работы выделено более 240 млн. рублей из городского бюджета.

Здания были построены по проекту российского архитектора итальянского происхождения Карла Росси, которые сохранили свой первоначальный вид. Отмечается, что ширина улицы равна высоте её зданий и составляет 22 метра, при этом длина улицы – 220 метров, что ровно в десять раз превышает ее высоту и ширину.

Из-за большой протяженности фасадов и крыши зданий реставрационные работы проводятся поэтапно, – говорится в сообщении.

В 2018 году был разработан план реставрации. А в 2019 году началась реставрация крыши и фасадов со стороны площади Ломоносова, улицы Ломоносова и арочного проезда. В 2020 году была проведена реставрация крыши здания со стороны ул. Зодчего Росси, 1-3. В этом же году власти города планируют разработать план реставрации фасада здания Дирекции императорских театров, выходящего на площадь Островского. В пресс-службе отметили, что с 2018 по 2020 год реставрация обошлась в 44 млн. рублей.

Ранее мы писали, что реставрация Воскресенского Смольного собора продолжится в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного