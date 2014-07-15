Реставрация Воскресенского Смольного собора продолжится в Петербурге

На очередной этап работ бюджет города ассигновано 87 миллионов рублей. Специалисты-реставраторы займутся интерьерами центральной и западной частей храма.

Реставрация собора Воскресения Словущего Смольного монастыря продолжится в Петербурге. Как сообщило в четверг Delovoe.tv, соответствующую закупку разместил комитет по госзаказу города. По итогам ее конкурса, на который будут допущены лишь квалифицированные участники, будет определен исполнитель работ.

Бюджет города ассигновал на них 87 миллионов рублей. Они будут начаты после получения разрешения КГИОП, а завершатся, как намечено, до 20 ноября текущего года.

В документации закупки говорится, о том, что реставраторы займутся интерьерами западной и центральной частей храма. Расчистят лепной декор и оштукатуренные поверхности. Также планируется воссоздание отделки из искусственного мрамора.

Автором проекта этого собора, возведенного в 18-м столетии в стиле барокко, был Бартоломео Растрелли.

Храм в 1923 году был закрыт. Он был возвращен верующим в 2016 году.

В пояснительной записке к проекту реставрации подчеркивается необходимость сохранения в неизменном виде все черт и деталей интерьера, оставшихся от первоначального периода. Именно это и стало важной компонентой концепции реставрации.

Заявки от фирм, желающих взять на себя реставрацию интерьеров, ждут до 21 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петергофе в 2021 году будет отреставрирована колокольня Петропавловского собора.

Фото: citywalls.ru