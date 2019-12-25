В Петергофе в 2021 году будет отреставрирована колокольня Петропавловского собора

На работы выделено почти 28 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

В Петергофе в 2021 году будет отреставрирована колокольня собора Петра и Павла (Санкт-Петербургский пр., 32). Соответствующую закупку разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-восстановительным работам на памятниках истории и культуры". По итогам конкурса этой закупки намечено определить исполнителя работ.

На них из бюджета города выделяется почти 28 млн рублей. Реставрация должна быть завершена до 10 ноября. Начнется она после получения разрешения КГИОП – собор является памятником регионального значения.

"Общее техническое состояние фасадов и окрытий объемов колокольни храма в отметках … до уровня кровли первого этажа неудовлетворительное", - отмечают авторы документации закупки.

Предстоящие работы – часть масштабного проекта реставрации собора. Ранее Piter.tv сообщало о запланированных работах с его главами.

Храм высотой 70 метров был воздвигнут в начале прошлого века по проекту Н.В. Султанова. Его стиль – неорусский. Сильно пострадал во время войны, но еще в советское время был отреставрирован. Сейчас собор требует новых работ.

Как сообщало ранее Piter.tv, фасад здания дирекции императорских театров со стороны улицы Зодчего Росси будет отреставрирован.

Фото: citywalls.ru