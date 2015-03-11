В Петергофе в 2021 году пройдет реставрация глав Петропавловского собора

На работы выделено более 65 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

В Петергофе в текущем году пройдет реставрация глав собора Петра и Павла (Санкт-Петербургский пр., 32). Две соответствующие закупки разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-восстановительным работам на памятниках истории и культуры". По итогам их конкурсов намечено определить исполнителей работ. Первая закупка относится к юго-западной и северо-западной главам, вторая – к большой и малым.

В общей сложности на предстоящие работы из бюджета города выделяется более 65 млн рублей. В рамках обеих закупок реставрация должна быть завершена до 10 ноября. Начнется она после получения разрешения КГИОП – собор является памятником регионального значения.

Храм высотой 70 метров был воздвигнут в начале прошлого века по проекту Н.В. Султанова. Его стиль – неорусский. Сильно пострадал во время войны, но еще в советское время был отреставрирован. Сейчас главы собора требуют новых работ.

Как сообщало ранее Piter.tv, на Васильевском острове будет отреставрирована статуя апостола Петра лютеранской церкви св. Екатерины.

Фото: citywalls.ru