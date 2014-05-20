На Васильевском острове будет отреставрирована статуя апостола Петра лютеранской церкви св. Екатерины

На работы выделено почти 19 млн рублей.

В Петербурге в этом году будет проведена реставрация статуи апостола Петра лютеранской церкви св. Екатерины (Большой пр. В.О., 1). Закупку, по итогам конкурса которой планируется определить квалифицированного исполнителя работ, разместило СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Эти работы станут продолжением проекта реставрации построенной в 18-м веке церкви, на них выделено почти 19 млн рублей из бюджета города. Намечено, что они начнутся после получения разрешения КГИОП и завершатся до 10 ноября текущего года.

В документации отмечается, что часть работы скульпторы-реставраторы выполнят на месте, а часть – в мастерских.

Церквь св. Екатерины построена в 70-х годах 18 века в стиле классицизм, представляет собой объект культурного значения федерального значения. Скульптуры апостолов Петра и Павла являются органической частью величественного фасада.

Заявки от реставрационных организаций, желающих заняться статуей, принимают до 25 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге продолжится реставрация "императорской" Богоявленской церкви.

Фото: Википедия