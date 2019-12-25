В Петербурге продолжится реставрация Богоявленской церкви, заложенной в честь спасения будущего императора Николая II от покушения в Японии

Специалисты займутся интерьерами основного объема храма.

В Санкт-Петербурге продолжится реставрация Богоявленской церкви (ул. Двинская, 2). Закупку, по итогам конкурса которой намечено определить исполнителя работ, разместило СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на пямятниках истории и культуры".

Реставрация этого храма продолжается довольно давно, сделано многое. В рамках предстоящего этапа работ специалисты, как намечено, займутся интерьерами основного объема (центрального нефа) церкви.

На работы выделено около 35,75 млн рублей из бюджета города. Начнутся они после получения разрешения КГИОП, а завершатся, как планируется, до 20 ноября текущего года. Реставраторы будут заниматься полами храма, дверными проемами, его кладкой и живописью.

Эта церковь была заложена на Гутеневском острове в конце 19-го века. В честь спасения будущего императора Николая II от покушения в Японии. Будучи наследником престола, он путешествовал по этой стране и подвергся нападению фанатика. По счастливой случайности удар саблей пришелся вскользь.

Сама Богоявленская церковь построена в так называемом неорусском стиле. Закрыли ее в 1935 году, уничтожив при этом уникальный фаянсовый иконостас. После войны храм пустовал, потом здесь некоторое время находился, в частности, мыловаренный завод. Только в 1991 году его вернули верующим.

Заявки от реставрационных фирм, желающих выполнить этот этап работ, принимаются до 24 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, на днях в Сербии вступил на престол новый 46-ой патриарх Сербский Порфирий.

Фото: citywalls.ru