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Новый 46-ой патриарх Сербский Порфирий вступил на престол

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Торжественная церемония состоялась в Белграде.

Новый 46-ой патриарх Сербский Порфирий вступил на престол. По данным местных журналистов, в Белграде состоялась интронизация нового главы Сербской православной церкви. Мероприятия прошло в соборном храме Архангела Михаила.

Не является первоочередной задачей церкви трудиться решать какие-либо общественные, социальные, политические, психологические и всякие другие проблемы. В церковь мы приходим на святую литургию, чтобы здесь прикоснуться, ощутить то, что единственно важно и что важнее всего, – чтобы здесь прикоснуться и принять Крест Христов, который в то же время и Воскресение

Сербский патриарх Порфирий

На торжественной церемонии в столице Сербии присутствовали президент Александр Вучич, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович, а также представители правительства, общественных дружин и обычные граждане.

Митрополит Варсонофий передал в дар Петропавловскому Собору икону.

Видео: YouTube / ATV

Теги: порфирий, сербия, сербская православная церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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