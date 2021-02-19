Новый 46-ой патриарх Сербский Порфирий вступил на престол. По данным местных журналистов, в Белграде состоялась интронизация нового главы Сербской православной церкви. Мероприятия прошло в соборном храме Архангела Михаила.

Не является первоочередной задачей церкви трудиться решать какие-либо общественные, социальные, политические, психологические и всякие другие проблемы. В церковь мы приходим на святую литургию, чтобы здесь прикоснуться, ощутить то, что единственно важно и что важнее всего, – чтобы здесь прикоснуться и принять Крест Христов, который в то же время и Воскресение

Сербский патриарх Порфирий