Митрополит Варсонофий передал в дар Петропавловскому Собору икону

В воскресенье, 14 февраля, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в Петропавловском соборе. Также он передал в дар храму икону Собора новомученников и исповедников Российских, рассказали в пресс-служба Государственного музея истории Петербурга.

После богослужения Варсонофий поблагодарил настоятеля Петропавловского собора архимандрита Александра за усердное служение Святой Церкви и наградил его серебряной медалью святого апостола Петра. Дело в том, что архимандрит служит в священном сане уже 30 лет.

Службы в соборе проводятся регулярно с 2009-го года. Музей и РПЦ заключили договор, который определяет количество и время проведения богослужений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фигуристка Елизавета Туктамышева произвела полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Фото: пресс-служба ГМИ СПб