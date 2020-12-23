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Митрополит Варсонофий передал в дар Петропавловскому Собору икону
Сегодня, 15:51
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Митрополит Варсонофий передал в дар Петропавловскому Собору икону

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В воскресенье, 14 февраля, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в Петропавловском соборе. Также он передал в дар храму икону Собора новомученников и исповедников Российских, рассказали в пресс-служба Государственного музея истории Петербурга.

После богослужения Варсонофий поблагодарил настоятеля Петропавловского собора архимандрита Александра за усердное служение Святой Церкви и наградил его серебряной медалью святого апостола Петра. Дело в том, что архимандрит служит в священном сане уже 30 лет. 

Службы в соборе проводятся регулярно с 2009-го года. Музей и РПЦ заключили договор, который определяет количество и время проведения богослужений. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фигуристка Елизавета Туктамышева произвела полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. 

Фото: пресс-служба ГМИ СПб 

Теги: богослужение, икона, митрополит варсонофий, петропавловский собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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