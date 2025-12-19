Рождественские богослужения в храмах Петербурга посетили более 200 тыс. человек

Всенощное бдение и Божественную литургию в Казанском соборе возглавлял митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ночью 7 января рождественские богослужения в православных храмах Петербурга посетили свыше 200 тыс. человек. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Отмечается, что Всенощное бдение и Божественную литургию в Казанском соборе возглавлял митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Во время службы зачитали рождественское послание. Верующим напомнили о необходимости участия в церковной жизни и помощи нуждающимся.

Ранее мы рассказывали о том, что в Рождество у Эрмитажа собралась большая очередь посетителей. Музей был бесплатным, в обычные дни билет стоит 700 рублей.

Фото: Telegram / Пиотровский Online