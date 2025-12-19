  1. Главная
Рождественские богослужения в храмах Петербурга посетили более 200 тыс. человек
Сегодня, 11:59
Всенощное бдение и Божественную литургию в Казанском соборе возглавлял митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ночью 7 января рождественские богослужения в православных храмах Петербурга посетили свыше 200 тыс. человек. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Отмечается, что Всенощное бдение и Божественную литургию в Казанском соборе возглавлял митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Во время службы зачитали рождественское послание. Верующим напомнили о необходимости участия в церковной жизни и помощи нуждающимся. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Рождество у Эрмитажа собралась большая очередь посетителей. Музей был бесплатным, в обычные дни билет стоит 700 рублей. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: богослужение, рождество
