В Петербурге на Рождество вышли убирать улицы тысячи машин

Дорожная техника и рабочие обеспечивают чистоту улиц и подходов к храмам.

В Санкт-Петербурге на Рождество 7 января для уборки улиц и городских магистралей задействовали около тысячи машин и почти тысячу рабочих с лопатами.

Техника чистит главные магистрали, переулки и площади, загружает снежные валы в самосвалы и отправляет их на пункты утилизации. Одновременно 962 сотрудника ручного труда убирают снег там, где невозможно работать крупногабаритной технике.

Особое внимание дорожники уделили подходам к соборам и храмам, чтобы обеспечить безопасное и комфортное посещение праздничных мероприятий. В общей сложности с городских улиц было вывезено около 27 тысяч кубометров снега.

Работы по очистке и вывозу снега продолжатся, чтобы минимизировать неудобства для петербуржцев и гостей города в праздничные дни.

Ранее на Piter.TV: в декабре 2025 года в Петербурге солнце светило 7,5 часов.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга