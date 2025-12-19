В Рождество у Эрмитажа собралась большая очередь посетителей

Желающие попасть в Эрмитаж бесплатно заполнили Дворцовую площадь.

В Санкт-Петербурге 7 января на Дворцовой площади образовалась большая очередь из посетителей, желающих бесплатно попасть в Государственный Эрмитаж в праздничный день. Очередь желающих посетить Эрмитаж без оплаты входного билета выстроилась у музея 7 января. В честь праздника Рождества музей открыл свободный вход для всех посетителей.

По информации издания, поток людей сформировался на Дворцовой площади с утра. Бесплатный вход был предусмотрен в рамках праздничной акции. В обычные дни стоимость билета в главный музей западноевропейского искусства составляет 700 рублей. В отдельные даты действуют льготные условия и скидки.

Билеты на бесплатное посещение Эрмитажа в рождественский день можно было оформить заранее через систему бронирования. К 7 января свободные места были полностью разобраны.

Фото: Telegram / Эрмитаж