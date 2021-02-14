Фигуристка Елизавета Туктамышева произвела полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева произвела полуденный выстрел из пушки на территории Петропавловской крепости. Он был посвящен 125-летию Чемпионата мира, которое отмечалось 9 февраля.
Также в мероприятии на Нарышкином бастионе принял участие генеральный секретарь Федерации фигурного катания Петербурга Кирилл Лёвкин.
Сегодня было очень значимое и волнительное для меня утро.
написала Туктамышева в своем Instagram.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию.
Видео: Instagram / @liza_tuktik, @fskatingspb
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