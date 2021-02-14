Фигуристка Елизавета Туктамышева произвела полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости

По словам спортсменки, для нее это было волнительное событие.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева произвела полуденный выстрел из пушки на территории Петропавловской крепости. Он был посвящен 125-летию Чемпионата мира, которое отмечалось 9 февраля.

Также в мероприятии на Нарышкином бастионе принял участие генеральный секретарь Федерации фигурного катания Петербурга Кирилл Лёвкин.

Сегодня было очень значимое и волнительное для меня утро. написала Туктамышева в своем Instagram.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию.

Видео: Instagram / @liza_tuktik, @fskatingspb