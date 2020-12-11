Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию

Александр Плющенко стал лидером в "Февральских узорах".

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию. Об этом сообщается в аккаунте восьмилетнего Александра Плющенко. Известно, что юный спортсмен стал лидером в соревновании "Февральские узоры". В них участие принимали те фигуристы, которые имеют первый юношеский разряд. Александр был самым младшим из участников.

Мальчик рассказал, что после долгой паузы в выступлениях снова почувствовал адреналин от состязания. Он выразил благодарность тренерам. Спортсмен выйдет в на лед ради нового соревнования через десять дней.

Напомним, что Александр Плющенко занимается фигурным катанием. Он регулярно выступает в ледовых шоу.

Бузова примет участие в новом ледовом шоу Плющенко.

Фото и видео: Instagram/gnomgnomych